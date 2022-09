Oggi, in Tribunale ad Ancona, il pm Andrea Laurino, ha formalizzato la richiesta di pena per gli imputati, tra cui spiccano ex dirigenti della Banca e di Medioleasing

ANCONA – Si avvia verso la conclusione il processo per il crac di Banca Marche che vede tra gli imputati ex dirigenti dell’istituto di credito marchigiano e di Medioleasing, una controllata. Oggi in Tribunale ad Ancona, uno dei pm della Procura, Andrea Laurino, ha formalizzato la richiesta di pena per gli imputati.

Chiesti 13 anni e 6 mesi per Massimo Bianconi (ex direttore generale di Banca Marche), 12 anni per Lauro Costa, 8 per Giuseppe Barchiesi, 12 per Michele Giuseppe Ambrosini, 11 anni e 3 mesi per Giuliano Bianchi, 11 anni e 5 mesi per Bruno Brusciotti, 11 anni e 6 mesi per Tonino Perini e 11 anni e 6 mesi per Stefano Valle, 9 anni e 6 mesi per Giuseppe Paci, 9 anni per Massimo Battistelli, 7 anni per Daniele Cuicchi, 6 anni e 6 mesi per Claudio Dell’Aquila, 6 anni e 6 mesi per Paolo Arcangeletti, La Procura ha dichiarato prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza.