Covid, nelle Marche arriva Figliuolo: tappa a Piediripa e Ancona

Il commissario straordinario per l'emergenza covid farà visita al nuovo centro vaccinale del maceratese e al punto vaccinale di Ancona. Poi il vertice con la Regione

ANCONA – Visita del Commissario Straordinario per l’emergenza sanitaria covid-19 nelle Marche. Il generale Francesco Paolo Figliuolo farà tappa domani, 8 aprile, nella nostra regione, prima nel Maceratese per l’inaugurazione del nuovo polo vaccinale a Piediripa e poi ad Ancona dove si recherà in visita al punto vaccinale allestito all’impianto sportivo Paolinelli.

Il commissario straordinario sarà poi in Regione, a Palazzo Raffaello, dove è previsto un incontro istituzionale con il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, i vertici dello staff e della sanità che sono impegnati nella campagna vaccinale per fare il punto sulla situazione pandemica nelle Marche.