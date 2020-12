Marche, sono “atterrati” i vaccini Pfizer al Sanzio

ANCONA – Sono arrivati questa mattina – 30 dicembre – alle 8,45 i vaccini contro il covid-19 destinati alle Marche. Le dosi, trasportate da un volo Dhl, sono giunte all’Aeroporto di Falconara Marittima dove ad attenderle c’è una scorta di uomini delle forze armate.

Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza hanno atteso pazientemente lo scarico degli scatoloni del vaccino della casa farmaceutica americana Pfizer-Biontech. Un carico preziosissimo per uscire dal “tunnel” della pandemia di covid-19, tanto che ogni scatolone viene scaricato uno alla volta.

L’arrivo dei vaccini all’aeroporto di Falconara Marittima

Le dosi, che devono essere mantenute ad una temperatura di -80 gradi, per conservare l’efficacia del vaccino, sono scortare dalle forze armate all’Inrca di Ancona, hub scelto nelle Marche per lo stoccaggio dei flaconi. L’Aifa proprio ieri ha fatto sapere che da ogni flaconcino è possibile ottenere sei dosi e non cinque, perché il quantitativo necessario per ogni persona è pari a 0,3 millimetri. Ogni singola dose prima di essere iniettata verrà diluita con una soluzione di cloruro di sodio (allo 0,9%), così da poter somministrare il vaccino a più persone (con 1.000 flaconi saranno trattate 6mila persone anziché 5mila).

Sono 5 i furgoni Dhl partiti dall’aeroporto di Falconara Marittima con i vaccini conservati nei crio box a bordo. Quattro furgoni hanno trasferito le dosi all’Inrca di Ancona, destinate alle Marche, il quinto è partito alla volta dell’Abruzzo, in direzione Pescara.

Uno dei furgoni Dhl mentre sta per partire alla volta dell’Inrca con i vaccini a bordo. Ad attenderlo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

Nelle Marche le dosi arrivate questa mattina sono 8.775 e saranno somministrate al personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private della regione e nelle Rsa. All’Inrca e a Torrette vanno complessivamente 975 dosi delle quali circa 650 per l’ospedale regionale di Torrette; 1.950 sono per gli ospedali di Urbino e Marche Nord, 975 per Camerino. A Jesi, Fabriano e Senigalli 1.950 dosi, 975 a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Fermo.