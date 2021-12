Covid, Saltamartini: «444mila terze dosi a gennaio. Potenziamo le linee vaccinali»

ANCONA – Via al potenziamento delle linee vaccinali e alla riorganizzazione del sistema. La Regione preme l’acceleratore sulla vaccinazione anti-Covid con i contagi che segnano nuovi record (1.707 nuovi contagi solo nella giornata di oggi) e la variante Omicron che si sta diffondendo anche nelle Marche.

«Alla data del 31 gennaio 2022 dovremo poter somministrare 444mila terze dosi (booster) ai marchigiani, stiamo quindi predisponendo una organizzazione imponente». Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale incentrata sul bilancio di previsione della Regione Marche per il triennio 2022/2024 e al Defr (Documento di economia e finanza regionale).

«Stiamo riorganizzando il sistema» ha spiegato l’assessore, nel puntualizzare che «saranno potenziate le linee di vaccinazione» ma gli hub resteranno gli stessi: «Per alcuni mesi abbiamo fatto risultati molto importanti, fino all’estate, poi c’è stato un rallentamento nelle vaccinazioni, ma adesso riprendiamo».

Con la corsa alle terze dosi e ai richiami, sia per la riduzione del periodo di validità del Super Green pass e anche salla crescita del numero delle infezioni, Saltamartini ha ricordato che «le persone che si erano già prenotate e che erano state spalmate nei mesi di febbraio, marzo e addirittura aprile, verranno tutte richiamate con un messaggio nel mese di gennaio».

L’assessore ha assicurato «nel mese di gennaio siamo in grado di vaccinare tutte le persone» attraverso una riorganizzazione, che tuttavia «comporterà un costo: dovremo diminuire le prestazioni cliniche per alcune operazioni chirurgiche, tac e risonanze magnetiche, perché il personale che dovrà affluire a rotazione nei centri vaccinali, sarà il personale del reparto».

Intanto da oggi – 29 dicembre – nei punti vaccinali di popolazione potranno ricevere il richiamo e la terza dose solo i prenotati, dal momento che «l’apertura ai non prenotati ha creato problemi di ordine pubblico» e «abbiamo dovuto interrompere perché non poteva essere gestita in quelle condizioni». L’assessore ha colto l’occasione per ribadire il suo «invito a chi non si è prenotato a farlo» invece senza appuntamento «si potranno presentare solo le persone che devono ricevere la prima dose».

Intanto la Regione Marche ha stanziato ieri, nel corso della seduta di giunta, un milione di euro per adeguare, migliorare e potenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche e San Benedetto.