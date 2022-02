Covid, niente restrizioni ai vaccinati in zona rossa e niente più dad a scuola

Meno restrizioni sulla scuola: scende a cinque giorni la didattica a distanza. Zona rossa, lockdown solo per i non vaccinati. Sono questi i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, ecco le novità

ANCONA – Niente più restrizioni per i vaccinati con terza dose anche in zona rossa, Green pass con validità illimitata e niente dad per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni. Sono le nuove norme anti Covid approvate dal Consiglio dei Ministri. Le nuove misure entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta.

Zona rossa

Il Governo nell’ottica di un progressivo allentamento delle misure restrittive grazie alla campagna vaccinale, ha stabilito che anche in zona rossa i vaccinati non saranno soggetti a restrizioni o limitazioni. Le restrizioni resteranno invece per chi non è vaccinato contro il Covid, come anche in zona arancione e gialla.

Scuola

Diverse le novità per la scuola il cui obiettivo è quello di semplificare dad e quarantene. La principale novità è che i bambini e i ragazzi vaccinati non saranno più soggetti alla dad e la quarantena invece sarà ridotta da 10 a 5 giorni. I vaccinati in pratica dovranno restare a casa solo se positivi al Covid. In linea generale, dalle elementari alle superiori se un bambino o ragazzo è vaccinato, sarà costretto a rimanere a casa solo se positivo al Covid.

Se vengono rilevati casi positivi in classe si attiva, per i bambini e ragazzi che hanno concluso il ciclo vaccinale, sono guariti dal virus o sono esenti dalla vaccinazione, l’autosorveglianza che prevede l’obbligo di mascherina Ffp2 in classe.

L’altra novità è che i bambini non saranno più costretti al doppio tampone, a tempo zero e dopo 5 giorni, inoltre non servirà più il certificato medico per rientrare in classe dopo l’autosorveglianza: basterà un test autosomministrato e autocertificazione dei genitori per rientrare in classe (se negativo).

Nelle scuole dell’Infanzia (materne) I bambini continueranno a frequentare le lezioni in presenza fino al quinto caso positivo in classe. Quarantena ridotta da 10 a 5 giorni e per rientrare in classe basterà un tampone antigenico (gratuito) eseguito in farmacia o nei laboratori convenzionati con la ricetta del medico.

Nelle scuole primarie (elementari) i bambini vaccinati possono frequentare le lezioni in classe sempre, indipendentemente dal numero dei casi positivi, ma dopo il primo accertato (nella classe) dovranno indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni.

I bambini non vaccinati invece andranno in dad dal quinto caso positivo accertato in classe, poi per rientrare a scuola servirà l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (in farmacia o laboratori convenzionati).

Nelle scuole secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori), i ragazzi con dose booster, quelli vaccinati da meno di 120 giorni, i guariti e gli esenti, non andranno più in dad in caso di contagi in classe.

La Dad toccherà solo ai non vaccinati a partire dal secondo caso (chi non hanno completato il ciclo vaccinale), ma resteranno a casa per 5 giorni, non più 10. Il rientro in classe avverrà con l’esito negativo di un tampone eseguito anche in farmacia o nei laboratori convenzionati. Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore.