Covid, Omicron 4 e 5 al 94% nelle Marche. Menzo: «L’ondata? Picco entro una settimana»

ANCONA -Omicron 4 e 5 sono diventate prevalenti e stanno rimpiazzando Omicron 2 nelle Marche. Le due varianti «hanno raggiunto una prevalenza del 94%» spiega il virologo Stefano Menzo, riferendo il dato relativo all’ultimo monitoraggio.

Secondo il direttore del Laboratorio di Virologia dell’ospedale regionale di Torrette, l’ondata pandemica in atto dovrebbe raggiungere il suo picco «entro una settimana». Intanto da ieri nelle Marche sono state aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid per over 60 anni e fragili di tutte le età per cercare di contrastare l’incremento dei ricoveri negli ospedali.

Secondo il virologo, «chi non ha ancora fatto la terza dose è tempo che si vaccini, mentre coloro che hanno ricevuto tre dosi e contratto l’infezione da Sars-Cov-2, non è necessario che si precipitino a farla, perché l’infezione è come una quarta dose di vaccino». In ogni caso consiglia la quarta dose «ai fragili, come i diabetici e gli immunodepressi».

Per Menzo, i flussi turistici che stanno interessando le Marche visto il periodo estivo «in qualche maniera potranno contribuire all’incremento dei casi, come anche le attività conviviali», ma a fronte di questi elementi ce ne sono altri che possono agire da freno, fra questi cita «la chiusura delle scuole e delle attività per le ferie estive».

In ogni caso evidenzia che «la cosa più importante è il raggiungimento di una significativa immunità di gregge – conclude – in seguito alla diffusione di queste varianti».