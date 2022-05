Covid, individuato nelle Marche primo caso di Omicron BA.2.12.1

La sottovariante di Omicron 2 è stata individuata in un campione positivo al Sars-Cov-2 proveniente da Civitanova Marche. Omicron 1 è stata soppiantata da Omicron 2

ANCONA – Omicron BA.2.12.1 approda anche nelle Marche. A confermarlo è il virologo Stefano Menzo, direttore della Virologia dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. «Il primo caso di Omicron BA.2.12.1 è stato individuato nei giorni scorsi in un campione positivo al Sars-Cov-2 proveniente da Civitanova Marche».

Il professor Menzo spiega che si tratta di «una sottovariante di Omicron BA.2 che si è sviluppata negli Stati Uniti ed è stata individuata anche in Italia», anche se in pochi casi per ora. Omicron BA.2 ha soppiantato completamente Omicron BA.1 che «nelle Marche è scomparsa».

Facendo il punto sulla pandemia, Menzo evidenzia che «si registra un lento calo che potrebbe subire battute d’arresto nel caso di arrivo di nuove sottovarianti».

«La pandemia sta andando via molto lentamente in Italia – conclude – e questo potrà esporre chi si sarà infettato diversi mesi prima, anche con Omicron, a un nuovo contagio».