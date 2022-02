Covid, fuori pericolo la mamma con polmonite: verso il trasferimento al Salesi

ANCONA – Sarà trasferita con tutta probabilità già nella giornata di oggi – 14 febbraio – all’ospedale Salesi di Ancona, la mamma abruzzese che aveva dato alla luce il suo bambino con taglio cesareo alla 32esima settimana di gestazione, a causa di una polmonite interstiziale bilaterale da Covid, che l’aveva ridotta in gravi condizioni.

La donna, era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale materno infantile di Ancona, il 24 gennaio scorso, dove era giunta già in condizioni critiche. In seguito ad un improvviso peggioramento, i sanitari avevano deciso di procedere al taglio cesareo per evitare rischi al bambino che la donna portava in grembo.

Ma in seguito al parto le condizioni della mamma erano ulteriormente peggiorate e la donna era stata trasferita all’ospedale regionale di Torrette, nel reparto di Clinica di Rianimazione, in prognosi riservata, dove era in ventilazione assistita e in pronazione (una tecnica eseguita nei pazienti più critici per alleviare le difficoltà respiratorie).

Le condizioni della mamma negli ultimi giorni hanno registrato un deciso miglioramento e circa tre giorni fa la donna è stata estubata: ora è vigile, reattiva, collaborante e respira autonomamente. La donna è fuori pericolo e sta meglio, per questo già da oggi potrebbe essere trasferita al Salesi, dove è attualmente ricoverato il figlioletto nato pre-termine e ricoverato del reparto di Terapia Intensiva neonatale.