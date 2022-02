Covid, stabili le condizioni di mamma e figlio dopo il parto. La donna in prognosi riservata agli Ospedali riuniti di Ancona

ANCONA – Stabili, pur nella gravità, le condizioni di salute della mamma 30enne e di suo figlio, nato pre-termine con taglio cesareo al Salesi di Ancona, alla 32esima settimana di gestazione. La donna, con polmonite interstiziale bilaterale da Covid, era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale materno infantile, il 24 gennaio scorso.

A causa di un rapido ed importante peggioramento del quadro clinico, i sanitari avevano proceduto ad un cesareo urgente, per evitare rischi al piccolo. Il bambino, nato del peso di circa 1 kg, attualmente non positivo al Covid, si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Salesi di Ancona, dove è in prognosi riservata e supporto ventilatorio in seguito alla prematurità.

Le condizioni della mamma, dopo il peggioramento registrato prima e dopo il parto, nelle ultime giornate si sono stabilizzate e la donna resta ricoverata nel reparto di Clinica di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. La donna versa ancora in gravi condizioni ed in prognosi riservata.