Covid, individuata la variante Cerberus nelle Marche

ANCONA – «È stato rilevato anche nelle Marche un caso di variante Omicron BQ.1 (cosiddetta Cerberus, ndr)». Lo afferma il virologo Stefano Menzo. Il caso della sottovariante Omicron è stato individuato in un campione positivo al Sars-Cov-2 «proveniente dalla provincia di Ancona».

«Omicron BA.5 è attualmente dominante» dice il professor Menzo, spiegando che a questa si sono aggiunti alcuni casi di variante cosiddetta Centaurus (i primi 3 individuati recentemente) ed ora un caso di Cerberus.

Il direttore della Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, Stefano Menzo

Intanto sul fronte dell’andamento della pandemia l’incidenza dei casi si è portata a quota 400 casi su 100mila abitanti. «È finito l’effetto scuola – aggiunge – scenderemo ancora un po’, ma non andremo a ‘zero’ perché si sta perdendo gradualmente l’immunità di gregge dovuta alla variante ad Omicron BA.2».

Il virologo ribadisce l’importanza della vaccinazione sia per anti-Covid che antinfluenzale: «È bene averle entrambe – spiega – è sempre un vantaggio vaccinarsi, sia per se stessi che per chi ci circonda».