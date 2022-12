Covid, incidenza in calo e ricoveri ospedalieri in aumento in area medica

ANCONA – Sono in aumento i ricoveri ospedalieri correlati al Covid nelle Marche, dove l’incidenza invece segna un calo. Nell’ultima settimana nelle Marche sono stati individuati 7.070 casi di infezioni da Sars-Cov-2 a fronte di 11.954 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 59,1% rispetto al 58% della scorsa settimana, quando erano stati individuati 7.318 casi di infezioni.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è scesa, passando da 486,57 a 470,08 casi. Negli ospedali i ricoveri sono cresciuti salendo complessivamente a quota 242 (+50 in una settimana), mentre nei Pronto Soccorso si registrano 28 pazienti in osservazione (+8 rispetto alla scorsa settimana).

In calo l’occupazione ospedaliera nelle Terapie intensive dove ci sono presenti 6 pazienti, 3 in meno rispetto a venerdì scorso e il tasso di occupazione dei posti letto scende dal 3,9% al 2,6%. Nei reparti di semi intensiva sono ricoverati 2 pazienti, uno in più rispetto alla settimana scorsa, mentre nei reparti non intensivi sono 234 i pazienti ricoverati, 52 in più rispetto a venerdì scorso: l’occupazione dei posti letto in Area Medica sale dal 18,6% al 24%.

Nell’ultima settimana sono state registrate 13 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dei decessi dall’inizio della crisi pandemica è di 4.226 morti. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale.