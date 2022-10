Covid: nell’ultima settimana incidenza in calo ma terapie intensive in crescita

ANCONA – Continua la sua corsa in calo l’incidenza dei casi positivi al Covid, così come il dato sui ricoveri ospedalieri. Nella Marche attualmente sono presenti tre varianti del Sars-Cov-2: Omicron 5 che è prevalente, Centaurus e Cerberus, individuate recentemente.

Rispetto ad una settimana fa l’incidenza cumulativa dei casi positivi al virus scende, passando da 493,55 a 364,23 casi su 100mila abitanti. Nei reparti di terapia intensiva l’occupazione ospedaliera dei pazienti Covid registra una crescita salendo dall’1,7% di sette giorni fa era a, 2,6%.

In area medica invece si registra un andamento diverso, ovvero un decremento dei ricoveri. La percentuale di occupazione di posti letto da parte dei pazienti positivi al virus scende dal 16,1% al 13,8%.

Intanto dal ministero della Salute arrivano novità sul fronte delle restrizioni Covid. Le notizie sono quelle dell’imminente addio al bollettino Covid giornaliero, delle mascherine in ospedale e delle multe a medici e infermieri non vaccinati.

È infatti in via di definizione un provvedimento per il reintegro al lavoro del personale sanitario sospeso dal servizio perché inadempiente all’obbligo vaccinale, prima del termine di scadenza della sospensione prevista per il 31 dicembre. Il bollettino dei contagi, ricoveri e decessi invece non sarà più giornaliero, ma diventerà un report settimanale.

La linea del nuovo governo sul fronte della lotta al Covid, visto il miglioramento del quadro sanitario, non spinge su obblighi, ma sul richiamo al senso di responsabilità individuale.