Covid, incidenza e ricoveri in calo nelle Marche. Una vittima

ANCONA – Continuano a scendere nelle Marche l’incidenza dei casi Covid e il numero delle persone assistite negli ospedali della regione. Lo si apprende dal bollettino settimanale del Servizio sanitario regionale.

Nell’ultima settimana sono stati rilevati nelle Marche 331 casi di Covid-19 con 1.474 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 22,4% rispetto al 24,4% di venerdì scorso, quando i casi erano stati 400.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti continua a scendere, passando da 26,60 a 20,68 casi. Negli ospedali sono complessivamente 21 le persone assistite, -19 rispetto a venerdì scorso. Le terapie intensive e semi intensive sono vuote e i 21 ricoverati si trovano tutti in reparti in non intensivi, con l’occupazione dei posti letto al 2,2%.

Nell’ultima settimana è stata registrata una vittima correlata al Covid-19 e il bilancio dall’inizio della pandemia è di 4.433 morti.