Covid, numeri in calo nelle Marche. Crescono le reinfezioni

ANCONA – La pandemia vede numeri in calo nelle Marche ma crescono le reinfezioni. A scendere non è solo l’incidenza che è in flessione per la terza settimana consecutiva, ma anche il numero delle persone assistite negli ospedali.

Nell’ultima settimana sono stati individuati nelle Marche 4.655 nuovi casi di Covid-19, con 9.262 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 50,3%, mentre la settimana scorsa era al 55,5% a fronte di 6.701 casi rilevati.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è scesa e passa da 445,55 a 309,51. Negli ospedali sono 189 le persone ricoverate positive al virus, 22 in meno in una settimana, mentre nei pronto soccorso in osservazione ci sono 23 persone, 2 in meno rispetto alla scorsa settimana.

Quattro i pazienti con Covid ricoverati nelle terapie intensive, un numero invariato rispetto alla settimana scorsa, con il tasso di occupazione dei posti letto stabile all’1,7%.

Invariato il numero dei ricoverati nelle aree semintensive dove sono 2 i pazienti presenti, mentre nei reparti non intensivi sono presenti 183 persone, 22 in meno della scorsa settimana. L’occupazione dei posti letto in area medica scende passando dal 21,1% al 18,8%.

Nell’ultima settimana sono state registrate 31 vittime correlate al Covid e il bilancio dei decessi dall’inizio della pandemia è di 4.273 morti.

Nell’ultima settimana secondo il report dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), in Italia la percentuale di reinfezioni da Covid-19 si attesta al 21,3%, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando era al 20,9%. In totale dal 24 agosto 2021 al 21 dicembre 2022 sono stati segnalati 1.644.173 casi di reinfezione nel Paese, pari all’8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo.