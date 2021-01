ANCONA – Sono arrivate queste mattina – 26 gennaio – con un volo a Falconara Marittima altre 5.850 dosi di vaccino Pfizer, «la metà della provvista, ma questo ci consente di completare la doppia dose prevista per il personale sanitario», ha detto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini a margine della seduta consiliare odierna.

Dopo i tagli alle forniture europee operate dalla casa farmaceutica americana, sono finalmente arrivati gli attesi flaconi, che rischiavano, in caso di ulteriore ritardo, di inficiare la campagna vaccinale messa in campo con grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti nell’operazione: la seconda dose va infatti somministrata dopo 21 giorni per garantire una corretta immunità.

Filippo Saltamartini

In ogni caso su questo aspetto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha spiegato che la Regione ha tenuto un 30% di dosi di scorta per completare la procedura della seconda somministrazione in caso di slittamenti. L’assessore ha annunciato che nei prossimi giorni sono attesi ulteriori 1.700 flaconi di vaccino Moderna che permetteranno «di allargare la protezione nelle case di riposo e nelle Rsa».

Dopo la prima fase che sta interessando il personale della sanità pubblica, privata e delle Rsa, si procederà, in base al piano vaccinale, con gli ultraottantenni, le persone con fragilità e quelle con disabilità, a seguire il personale scolastico e quello dei servizi pubblici essenziali.

Sollecitato dai giornalisti sulla possibilità per le Marche di tornare in zona dalla prossima settimana, l’assessore ha detto «penso proprio di sì» e ha aggiunto che «ci sono situazioni al limite della tolleranza, lo vedo dalle mail che mi scrivono i cittadini: è una situazione molto complicata per questo abbiamo chiesto al governo di produrre il vaccino in Italia. Dobbiamo venirne fuori con la vaccinazione più ampia perché le tensioni posso veramente aumentare e diventare pericolose a livello di ordine pubblico».

L’Rt è ancora sotto a 1, a 0,98, ha dichiarato l’assessore, spiegando che gli altri indici relativi al grado di occupazione delle terapie intensive e dell’area medica, sono lievemente sopra, ma «sostanzialmente siamo in zona gialla, anche se le valutazioni del governo sono un pò più complessive e generali».