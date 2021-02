Marche, Acquaroli su covid: «Rt sale a 0,95 ma curva stabile»

Il presidente della Regione Marche, in un post su Facebook, comunica il dato «che deve essere ancora confermato», aggiungendo che i casi sintomatici sono però in calo

ANCONA – È stabile la curva del virus nelle Marche. Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post diffuso su Facebook.

Il governatore raffrontando il bollettino odierno del Gores (Gruppo operativo regionale emergenze sanitarie) i cui dati si riferiscono alle ultime 24 ore, afferma «oggi abbiamo riscontrato 56 positivi sintomatici» sottolineando che «nella settimana in corso registriamo ad oggi 140 sintomatici, meno 2 rispetto alla scorsa, e meno 5 rispetto a quella ancora antecedente».

Numeri che indicano, come dichiara Acquaroli, «una stabilità della curva epidemiologica». Inoltre anticipa: «Ci è stato anche comunicato il calcolo dell’indice Rt, che deve essere ancora confermato e si attesta a 0,95».

La scorsa settimana l’Rt della nostra regione era a 0,88, quindi in leggero rialzo, ma in ogni caso sotto ad 1 il valore che, insieme ad altri parametri, fa scattare automaticamente la zona arancione per le regioni.