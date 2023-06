Ancona, arriva in Corso Carlo Alberto la seconda tappa di “Birra in fermento”

ANCONA – Sarà la città di Ancona, ad accogliere la II° tappa della I°edizione di BIRRA IN FERMENTO 2023, una delle più importanti manifestazioni di beer esistenti in Italia, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei numerosi birrifici artigianali che per una vera e propria “festa” aperta a tutti gli appassionati della birra ma anche alle famiglie e ai bambini, grazie alle diverse aziende brassicole tra le migliori del panorama italiano che offriranno una vasta selezione di specialità.

Corso Carlo Alberto sarà la cornice dell’evento che si svolgerà venerdì 9 giugno dalle ore 18, sabato 10 e domenica 11 giugno a partire dalle ore 12. Accanto ai birrifici artigianali, ci saranno anche le migliori cucine d’Italia e del mondo, con una vasta area food che ci delizierà con numerose specialità: gli arrosticini abruzzesi, l’hamburger di bufala con mozzarella di bufala, il panzerotto barese,le bombette di Alberobello, gli arancini siciliani, le puccie salentine, le delizie messicane ed argentine, e numerosi birrifici artigianali.

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina, in questa tappa sarà possibile ammirare spettacoli con ballerini, musica live e per i più piccoli anche le giostre.

Eccellenza, originalità, tradizione sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival che vedrà accanto alla buona birra artigianale, i migliori prodotti della cucina da strada e le specialità gourmet alla griglia, per gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Un appuntamento di grande originalità per i birrifici artigianali e le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

«Siamo felici del successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina ed il cibo di strada, fanno parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia»afferma Riccardo Tarquini, organizzatore del Tiello Streetto.

Accanto ai birrifici e ai truck, non mancherà la musica. Per il gran finale di Birra in Fermento, ad allietare la serata di domenica 11 giugno ci saranno i Sista ILA and The Navigators, band raggae marchigiana che farà ballare il pubblico anconetano e non