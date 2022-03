ANCONA – Paura in corso Carlo Alberto, dove poco dopo le 17 di oggi – 10 marzo, nei pressi della Coop, due cittadini romeni si sono presi a pugni durante un litigio. I due, che avrebbero entrambi alzato il gomito, stando a quanto trapela da alcune indiscrezioni, sono passati dalle parole alle mani, attirando l’attenzione di passanti e famiglie che in quel momento affollavano la zona, vicino a Piazza Ugo Bassi, quartiere Piano San Lazzaro.

Numerose le segnalazioni giunte ai Carabinieri, che hanno inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radio Mobile del Comando di Ancona. Al momento non è stata sporta querela, né si conoscono le ragioni alla base della lite che ha coinvolto i due extracomunitari intorno alla trentina.

Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha medicato le ferite dei due litiganti, uno dei due (30 anni) è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti in seguito ai colpi ricevuti e per un trauma al torace.