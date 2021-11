Ancona, corruzione in Comune: condannato il geometra infedele

Simone Bonci ha preso due anni e mezzo. Hanno patteggiato due imprenditori. Rinvio a giudizio per gli altri accusati. Il processo per loro si aprirà il 7 dicembre 2022

ANCONA – Prime condanne per la maxi inchiesta della corruzione in Comune “Ghost Jobs”. Il geometra infedele Simone Bonci ha preso due anni e sei mesi (si procedeva con l’abbreviato). Patteggiamento ad un anno e dieci mesi (pena sospesa) per gli imprenditori Marco Duca, dell’omonima azienda di Cupramontana e Carlo Palumbi, dell’azienda di Teramo.

Gli altri accusati sono stati tutti rinviati a giudizio. Si tratta di Francesco Tittarelli, di Ancona, Tarcisio Molini, della Mafalda Costruzioni di Cingoli e l’osimano Moreno Ficola. Il processo per loro si aprirà tra un anno, il 7 dicembre 2022. Stabilita anche una confisca di 49mila euro per Bonci ritenuti i proventi della corruzione. È l’esito dell’udienza preliminare che si è tenuta oggi, 25 novembre, davanti alla gup Francesca De Palma.

