Ancona, segnalano un corpo in un campo: era un uomo addormentato

Il fatto è avvenuto nei pressi del cinema alla Baraccola dove alcuni residenti hanno segnalato il corpo, ma si trattava di un uomo che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti

ANCONA – Intervento della Croce Gialla di Ancona alla Baraccola, nelle vicinanze di Candia, dove era stato segnalato un corpo adagiato in mezzo ad un campo. Quando però i soccorritori sono giunti sul posto si sono resi conto che quello che in apparenza poteva sembrare un cadavere, in realtà era un uomo, di origini straniere, che si era addormentato nel bel mezzo del terreno nei pressi del cinema Giometti.

L’uomo è stato comunque trasferito in ospedale a Torrette, al pronto soccorso, per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

La presenza di un uomo riverso a terra era stata segnalata da alcuni passanti. Giunti immediatamente sul posto gli operatori lo hanno identificato. Si trattava di un uomo di origine marocchina di circa 35 anni che, a fatica, non parlando bene la lingua italiana, è riuscito a far capire agli operatori di essere senza fissa dimora e di essersi addormentato per strada.

I poliziotti hanno richiesto sul posto l’intervento di personale medico per assicurare al soggetto le cure del caso.