Coronavirus, via libera alle passeggiate sulle spiagge, Ceriscioli firma l’ordinanza

ANCONA – È via libera alle passeggiate sulla spiaggia. Lo ha stabilito l’ordinanza regionale siglata dal presidente Luca Ceriscioli nel pomeriggio di oggi. L’accesso alle spiagge scatta di fatto a partire dalle 00:00 del 4 maggio ma esclusivamente per le passeggiate svolte in maniera individuale e rispettando il distanziamento sociale. Restano vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile che saranno punite con una sanzione di 400 euro. «Gradualmente ci riappropriamo della nostra quotidianità – commenta il presidente regionale Ceriscioli – , ma con la prudenza necessaria e rispettando le misure di sicurezza, per tutelare la nostra salute e anche quella degli altri».

Nella giornata di oggi ha avuto il via libera anche l’estensione della sperimentazione dei test sierologici nelle aziende per la ricerca delle positività al Covid-19 che potranno essere eseguiti su base volontaria. A stabilirlo la Giunta regionale. Dopo il personale sanitario, le forze dell’ordine, le forze armate e i vigili del fuoco, ora anche i lavoratori potranno essere sottoposti a questi test per la ricerca degli anticorpi con la metodica della chemiluminescenza. Una prima valutazione che dovrà poi essere confermata dal tampone nel caso di presenza degli anticorpi e alla quale dovranno seguire comunicazioni da parte dell’azienda ai Dipartimenti di prevenzione competenti in caso venga riscontrata una positività. Per l’esecuzione dei tamponi le aziende dovranno rivolgersi a laboratori validati per questa specifica attività