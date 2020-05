Via libera all’asporto e al drive-in di caffè e bevande

ANCONA – È via libera da oggi 9 maggio all’asporto di bevande da ristoranti, agriturismi, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Il disco verde è arrivato da un nuovo decreto siglato dal presidente regionale Luca Ceriscioli. Caffè e bevande potranno essere acquistate anche da sole, senza cioè doverle acquistare insieme al cibo, come ad esempio con la brioches o la pizza, piuttosto che con un pasto. L’asporto non sarà consentito in quei negozi e attività che si trovano nelle aree e negli spazi pubblici dove è vietato l’accesso.

La nuova misura da il via libera alla vendita a patto che l’ordinazione venga effettuata esclusivamente via web o telefonicamente in modo da garantire che gli accessi per il ritiro dei prodotti avvengano in maniera contingentata, così da evitare assembramenti. Resta ancora vietato il consumo sul posto. Disco verde anche per il drive-in delle bevande, ovvero l’asporto con la consegna direttamente in auto.