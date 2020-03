Ancona, Coronavirus: tariffe dimezzate nei parcheggi, kit con mascherine e guanti sui bus

ANCONA – Nuove misure sui mezzi Conerobus e parcheggi a tariffe dimezzate per far fronte all’emergenza Coronavirus. Oltre all’attività di disinfezione quotidiana dei bus, avviata dal 24 febbraio, Conerobus ha integrato le cassette di pronto soccorso già presenti sugli autobus con specifici kit composti da mascherine, guanti monouso, gel disinfettante e bustine dove riporre il materiale usato da conferire come rifiuto indifferenziato. L’equipaggiamento sanitario, affidato ai conducenti, è in dotazione su tutti i mezzi in servizio sulle linee urbane, extraurbane e a lunga percorrenza, compresi l’Aerobus e la navetta di collegamento all’interno dell’area portuale.

Per una maggiore tutela del personale e dei passeggeri, negli autobus più vecchi e quindi sprovvisti di una struttura di protezione del conducente, l’azienda ha poi creato una zona di isolamento intorno al posto di guida e imposto il divieto di salire e scendere dalla porta anteriore, eccezion fatta per gli utenti con disabilità o a meno che non si verifichi un’emergenza. La sanificazione giornaliera dei mezzi, effettuata, secondo le disposizioni di legge, con una soluzione contenente lo 0,1% di ipercloro, verrà monitorata costantemente dall’azienda, così come saranno sottoposte ad uno stretto controllo tutte le soluzioni adottate. Tra queste, la sistemazione, nelle biglietterie, dei vetri che separano gli operatori dagli utenti e la regolamentazione degli accessi nella sede di via Bocconi, dove sono state adottate tutte le misure indicate dalla circolare ministeriale.

Valeria Mancinelli

Per agevolare chi non vuole prende i bus ed evitare situazioni di affollamento, al via domani anche le tariffe dimezzate nei parcheggi. «La società Mobilità & Parcheggi, in accordo con il Comune, – spiega il sindaco Valeria Mancinelli – ha deciso di dimezzare le tariffe sui parcheggi Cialdini e Traiano, per favorire la flessibilità e le esigenze di chi deve venire in centro, evitando situazioni di affollamento. Un segnale importante». A partire da lunedì 9 marzo, alle ore 9, e fino al 15 marzo compreso, ci sarà una riduzione del 50% delle tariffe nel parcheggio Traiano (da 1,20 euro a 60 cent l’ora) e nel park Cialdini (da 1,60 euro a 80 cent l’ora). «La proroga, eventuale, di tali agevolazioni anche oltre la scadenza prevista del 15 marzo, – continua la Mancinelli – sarà valutata di concerto con l’Amministrazione. Il parcheggio Umberto I, per ragioni tecniche, non può immediatamente cambiare le tariffe».

Leggi anche: “Ad Ancona servizi comunali su appuntamento e misure straordinarie per le categorie più fragili“