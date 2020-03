Coronavirus, 11 nuovi decessi. Le vittime salgono a 57

ANCONA – Continua a crescere il numero delle vittime che si sono spente con il Coronavirus. A comunicarlo il Gores, gruppo operativo regionale emergenze sanitarie. Oggi sono stati 11 i decessi, 6 uomini (86 anni, 93 anni, 69 anni, 81 anni e due di 85 anni) residenti a Colbordolo, Gradara, Ancona, Pesaro, Fano e Urbino e 5 donne (97 anni, 43 anni, 82 anni, 85 anni e 80 anni) di residenti a Pesaro, Ancona e Fano. Il numero delle vittime sale a 57, 43 maschi e 14 femmine, tutti avevano patologie pregresse. Crescono anche i contagi: 1.133 con un incremento di 235 casi rispetto a ieri, ma in aumento c’è anche il numero dei tamponi analizzati dalla Virologia di Torrette che ad oggi sono 2.946.

Ricoverate ci sono complessivamente 619 persone , 98 in terapia intensiva e 521 nelle malattie infettive, mentre in isolamento ci sono 468 persone positive al tampone. A scopo precauzionale sono in isolamento anche altre 3458 persone, delle quali 392 operatori sanitari.

La provincia che registra il maggior numero di contagi è quella di Pesaro Urbino che registra 712 contagi, seguita dall’anconetano con 267 positivi, 94 nella provincia di Macerata, 36 nel fermano e 14 nella provincia di Ascoli Piceno.

Fondamentale per limitare la trasmissione del virus rispettare le raccomandazioni.

Per limitare la diffusione dei contagi la Regione ha avviato da oggi una serie di controlli nelle imprese per la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza per i lavoratori. Si tratta di ispezioni mirate a campione o su segnalazione tramite una check list. «È utile alle imprese per comprendere se sono a norma rispetto alla sicurezza sanitaria ed è utile ai lavoratori, perché li rende ulteriormente consapevoli rispetto ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro», spiega il presidente regionale Luca Ceriscioli.

Inoltre è stata varata una ordinanza per la programmazione dei servizi di Trasporto pubblico locale su gomma che a partire dal 14 marzo 2020, preveda: il mantenimento dei servizi minimi essenziali e utili a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone autorizzate agli spostamenti per ragioni di lavoro, salute o necessità inderogabile. Tra i servizi minimi, quelli per raggiungere le strutture sanitarie, i servizi pubblici e istituzionali essenziali attivi, le strutture di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività produttive operanti, i nodi di scambio del trasporto regionale. Le corse verranno ridotte anche sulle direttrici potenzialmente utili allo spostamento di viaggiatori autorizzati, in funzione della riduzione degli spostamenti registrata nell’ultima settimana. Sui mezzi che resteranno in circolazione saranno richiesti controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza per la verifica delle certificazioni che richiedono lo spostamento.

Tutti i servizi andranno organizzati in modo da garantire le condizioni di sicurezza sanitaria sia per gli operatori, sia per gli utenti. Salita e discesa dovranno avvenire dalle porte posteriori, sarà sospesa la vendita a bordo dei titoli di viaggio e sarà vietato stazionare vicino all’autista. Sarà sospesa inoltre l’attività di controllo dei titolo di viaggio. Sugli autobus dovrà essere rispettata la distanza tra utenti di minimo un metro.

Inoltre dovranno restare in isolamento fiduciario per 14 giorni: in caso di comparsa di sintomi dovranno avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Inoltre l’ordinanza per prevenire la diffusione dei contagi tra la popolazione anziana, disabili e persone affette da patologie mentali, sospende fino al 3 aprile le attività dei centri semi residenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando domiciliarità e servizi di prossimità.