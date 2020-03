Coronavirus: via libera agli Ospedali Riuniti di Ancona alla sperimentazione del farmaco anti-artrite

ANCONA – È via libera agli Ospedali Riuniti di Ancona alla sperimentazione del Tocilizumab, il farmaco anti-artrite reumatoide che sta mostrando risultati incoraggianti contro la polmonite da Coronavirus. Il farmaco, già usato in via sperimentale in Cina e in alcuni ospedali italiani, verrà impiegato per i pazienti affetti da polmonite interstiziale multifocale da Covd-19, causa di ricovero in terapia intensiva e di morte.

La sperimentazione partirà su 30 pazienti arruolati fra Rianimazione, Medicina Subintensiva, Dipartimento di Malattie Infettive: il farmaco verrà inizialmente somministrato ad un gruppo di 10 pazienti e se su questi ci saranno miglioramenti verrà trattato un secondo gruppo di ulteriori 20 pazienti. Successivamente la sperimentazione proseguirà su una seconda serie di malati.

«Sulla scorta delle esperienze di altri ospedali italiani siamo partiti decisamente con questa sperimentazione e faremo tutto il possibile per portare a sintesi i dati e i risultati ottenuti – commenta il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi – Non lasciamo nulla di intentato per combattere questa epidemia».

Non potranno essere sottoposti alla sperimentazione pazienti di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 90, persone con scompenso cardiaco congestizio severo, quelli con infezioni batteriche in atto, con neoplasie, con danno epatico severo, oltre a coloro che non possono fornire un consenso alla sperimentazione. Il farmaco Tocilizumab viene messo a disposizione gratuitamente dall’azienda produttrice Roche.