Favole della buona notte e corsi di disegno. Il “web” al fianco dei piccoli pazienti del Salesi

I volontari che non possono più entrare in corsia per l'emergenza Covid-19 sono vicini ai degenti grazie ad Internet. La Fondazione Ospedali Riuniti invece ha lanciato una raccolta fondi per donare attrezzature a Torrette

ANCONA – Le favole della buona notte, i corsi di disegno e riuso dei materiali, e più in generale le attività ludico ricreative entreranno al Salesi passando per il web. Nonostante l’emergenza Coronavirus la solidarietà non si ferma e supera ogni ostacolo, specie quando c’è da donare un sorriso ai bambini ricoverati o da cercare di aiutare le persone più fragili.

Sospese le coterapie per rispettare le restrizioni imposte dal decreto varato per limitare la diffusione del Coronavirus, la Fondazione Ospedale Salesi non vuole rinunciare a stare al fianco dei piccoli degenti. Per questo da alcuni giorni hanno iniziato a caricare sulla pagina Facebook della Fondazione video divertenti per distrarre i bambini ricoverati all’ospedaletto dorico dando sollievo in un momento come questo in cui percepiscono sicuramente la tensione dei familiari per l’emergenza in cui ci troviamo. Nei prossimi giorni i contenuti verranno incrementati e divulgati anche sul canale Youtube della Fondazione Ospedale Salesi annuncia il direttore operativo Carlo Rossi.

«Ci vogliamo mobilitare sul web per stare vicino ai bambini» spiega Carlo Rossi «portando lì le nostre attività, dato che non possiamo essere fisicamente in ospedale». Quindi via libera a tutorial sul riuso, corsi di disegno e favole della buona notte raccontate dai volontari della Fondazione Ospedale Salesi.

Insomma le attività ludico ricreative svolte dalla Fondazione, che tanto giovano ai bambini, non si lasciano fermare neanche dal Coronavirus e si ingegnano con la tecnologia per continuare ad accompagnare i bambini durante la loro degenza. «Sperando di poter tornare presto al Salesi, avevamo già iniziato a caricare alcuni contenuti sulla pagina Facebook, ma ora che questo non è possibile nell’immediato anche in seguito al decreto, visto che in alcuni reparti ci sono bambini affetti da immunodepressioni, abbiamo deciso di aggirare l’ostacolo in questo modo, avvalendoci del web».

La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona invece ha avviato ieri sera una raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme per sostenere il nosocomio regionale nella gestione dell’emergenza sanitaria. La presidente della Fondazione Marisa Carnevali ha voluto sottolineare l’importanza di donare: «In questo momento con la generosità di tutti possiamo farcela, è importante donare e ognuno può fare la sua parte».

La raccolta si è posta l’obiettivo dei 100mila euro per ora, successivamente spiega la presidente «chiederemo ai reparti di cosa hanno bisogno». «Il nostro obiettivo è dare una risposta in tempi brevi».