Coronavirus, esplode la solidarietà. Caporalini (Croce Gialla):«Ci danno la forza di andare avanti»

ANCONA – L’emergenza Coronavirus non sta seminando solo una scia di contagi e morti, ma sta risvegliando grande generosità e solidarietà. E le testimonianze non mancano, come quella che arriva dalla Croce Gialla di Ancona. Nei mesi scorsi il Club Auto e Moto Storiche aveva donato dei borsoni utilizzati nelle ambulanze della Croce Gialla dorica che prestano servizio per il 118. Un gesto di generosità che il club ha voluto ripetere questa volta con un bonifico per aiutare l’associazione nell’acquisto dei dispositivi di protezione individuali.

Grande l’apprezzamento da parte dei volontari in prima linea nell’emergenza sanitaria, come sottolinea il presidente della Croce Gialla di Ancna Alberto Caporalini: «In questo momento di grande difficoltà questi gesti di solidarietà ci danno la forza di andare avanti. Ogni volta che esce un nostro mezzo abbiamo bisogno di tanto materiale sanitario che ci permette di tutelare il nostro personale volontario ma anche i dipendenti circa il rischio di contagio legato al Coronavirus. Con il Club Auto e Moto Storiche di Ancona abbiamo un bellissimo rapporto, sono al nostro fianco fanno parte della grande famiglia della Croce Gialla di Ancona».

Ma la solidarietà ha mille volti e mille rivoli e la Croce Gialla di Ancona è in prima linea anche per l’assistenza veterinaria agli animali da compagnia delle persone costrette a restare in casa perché anziane o in quarantena. Il Centro Cinofilo Pets Fitness di Ancona ha definito delle tariffe a prezzi agevolati con il ritiro dell’animale a domicilio da parte del personale della Croce Gialla tramite l’ambulanza veterinaria.

Da segnalare che parte del compenso verrà devoluto alla Croce Gialla di Ancona che si occuperà anche di riportare a domicilio l’animale una volta terminato il periodo di quarantena.

Solidarietà anche verso la Mensa di Padre Guido alla quale il negozio Chipstar di Ancona ha voluto donare 2 quintali di patate pronte per essere fritte. Tanti bei gesti che uniscono in questo momento di emergenza.