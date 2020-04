Gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso il ristoratore e altre due persone mentre violavano le misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus

ANCONA -Vanno al ristorante per prelevare il cibo da asporto, ma vengono sorpresi dalla Polizia Locale. È accaduto ieri sera 3 aprile ad Ancona, dove due clienti del locale sono stati sorpresi dagli agenti mentre ritiravano il cibo. Nonostante la normativa per limitare la diffusione del Coronavirus sia chiara e consenta esclusivamente la consegna del cibo a domicilio, un ristoratore anconetano, contravvenendo alle regole, aveva consentito nel suo locale la vendita da asporto in stile drive-in, tanto da promuovere addirittura su Facebook questa modalità di ritiro dei piatti ordinati.

Peccato però che al momento dell’asporto oltre ai clienti c’era anche la Polizia Locale. Intorno alle 19:30 gli agenti hanno fermato due auto che stavano attendendo l’asporto e così hanno potuto sorprendere il cameriere mentre usciva dal locale per consegnare il cibo.

I due automobilisti sono stati multati per 400 euro ciascuno, mentre per il proprietario del locale è scattata la denuncia alla Prefettura. Il ristoratore rischia la sospensione della licenza per un periodo dai 5 ai 30 giorni.