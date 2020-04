Coronavirus, restrizioni prorogate fino al 13 aprile. Nelle Marche boom di richieste di cassa integrazione

Lo ha deciso il Ministro della Salute Roberto Speranza. Da oggi sul sito dell'Inps è possibile chiedere il bonus da 600 euro per gli autonomi

ANCONA – Proroga fino al 13 aprile delle misure restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus. La decisione di confermare le limitazioni arriva dal Ministro della Salute Roberto Speranza che in Aula nel corso dell’informativa al Senato ha dichiarato «il nostro obiettivo è non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami».

Ad essere prorogate sono tutte le limitazioni agli spostamenti e alle attività produttive adottate fin’ora. Insomma tutto congelato fino a dopo Pasqua. Una decisione scaturita dal confronto con il comitato scientifico.

Il Ministro parla di ripresa graduale spiegando che «senza un vaccino non sconfiggeremo mai il Covid». Poi ha spiegato «siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai».

Intanto da oggi (1 aprile) sul sito dell’Inps è possibile presentare la domanda per richiedere il bonus da 600 euro per autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali e dello spettacolo.

Stanno andando avanti da una settimana le domande di cassa integrazione che stanno “piovendo” in numero consistente specialmente per quanto riguarda gli artigiani e che «sono veramente tante», spiega la segretaria generale della Cgil Marche Daniela Barbaresi. Alto anche il numero delle aziende che lavorano per la filiera delle imprese considerate essenziali e che possono restare aperte presentando una dichiarazione alla Prefettura: nelle Marche sono 2500 quelle che hanno inviato la comunicazione per chiedere di proseguire l’attività.