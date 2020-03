Coronavirus, la Regione stanzia 1 milione per l’emergenza. Reparti di terapie intensiva dedicati

ANCONA – Reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti affetti dal Coronavirus e 1 milione di euro stazionato per la gestione dell’emergenza.

Ad annunciarlo il presidente regionale Luca Ceriscioli nell’ambito di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di oggi (2 marzo) a Palazzo Raffaello insieme alla dirigente del Servizio Salute Lucia Di Furia.

L’accorpamento dei posto letto nelle rianimazioni riguarderà le tre strutture di riferimento regionali individuate per la gestione dell’emergenza: Marche Nord, Ospedali Riuniti di Ancona, e il Murri di Fermo, ma in prima linea ci sono anche gli ospedali di Fano, San Benedetto del Tronto, Urbino e Civitanova Marche.

Attualmente i posti letto di rianimazione nelle Marche sono 114 e 59 nei reparti di malattie infettive, ma con l’accorpamento verranno ricavati una ventina di posti in più fra Marche Nord e Torrette. L’età media delle persone risultate positive è di 65 anni (8 donne e 27 uomini). Intanto la Regione ha fatto sapere che sono in arrivo 400mila presidi di sicurezza dalla Protezione civile nazionale (guanti, mascherine, tute e disinfettanti) per rifornire i presidi ospedalieri.

Ceriscioli 🔴 La regione riorganizza la sanità per gestire il Corinavirus. In ogni ospedale in cui è presente terapia intensiva verrà dedicato un reparto apposito a questi pazienti. Parola a Luca Ceriscioli Pubblicato da CentroPagina su Lunedì 2 marzo 2020

Ad oggi (2 marzo), oltre al caso di decesso di un 88enne, avvenuto questa attina, i casi positivi nella regione sono arrivati a 38 (con 3 nuoti tamponi risultati positivi al Coronavirus sui 54 eseguiti): 6 sono ricoverati in terapia intensiva, tutti anziani e in condizioni «gravi» (uno a Pesaro Marche Nord, uno a Torrette di Ancona, uno a Fermo, uno a San Benedetto del Tronto, uno a Civitanova Marche e uno a Urbino), 17 ricoverati negli ospedali nei reparti di malattie infettive e 11 in isolamento domiciliare.

In isolamento fiduciario domiciliare 233 persone, 7 sintomatiche e 226 asintomatici fra le quali anche 65 operatori sanitari (35 fra infermieri e personale del 118 e 30 medici). Intanto nella giornata di oggi sono stati eseguiti altri 54 tamponi dei quali si attende l’esito.

A Torrette sono due i ricoverati: uno in terapia intensiva, un uomo sulla cinquantina, e un altro nel reparto di malattie infettive anche questo intorno alla cinquantina (uno è un paziente dell’interland e l’altro è un professionista dell’anconetano).

La dirigente del Servizio Salute ha evidenziato che il laboratorio di virologia di Torrette ha lavorato senza sosta anche il sabato e la domenica «per garantire risposte veloci» e che i tamponi sono stati eseguiti «rispettando le indicazioni del Ministero della Salute, ed evitando utilizzi inadeguati»

«Resto convinto che bisognava fare prevenzione anche nelle province limitrofe – ha dichiarato il presidente regionale riferendosi alle misure restrittive varate dallo Stato che hanno inserito solo la provincia di Pesaro Urbino nel provvedimento di chiusura delle scuole -, il decreto rappresenta comunque un passo in avanti rispetto all’atteggiamento precedente».

«Avevo fatto notare che era più opportuno regolarsi guardando al rapporto tra contagiati e numero di abitanti. Ad esempio, tra Lombardia e Marche non è così diverso ed ora, per la nostra regione, è ulteriormente peggiorato» ha dichiarato.