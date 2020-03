Coronavirus, primo decesso nelle Marche: è un 88enne

L'anziano si è spento questa mattina (2 marzo) all'Ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverato dal 24 febbraio per una febbre alta e difficoltà respiratorie

ANCONA – Primo decesso da Coronavirus nelle Marche. L’uomo, un anziano di 88 anni con patologie pregresse si è spento questa mattina (2 marzo) all’Ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverato dal 24 febbraio per una febbre alta e difficoltà respiratorie, risultato positivo all’esito del tampone.

«Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari – ha dichiarato il presidente regionale Luca Ceriscioli – continuiamo a lavorare per fronteggiare l’emergenza con il massimo impegno».

Al momento nelle Marche sono 35 i casi positivi al Coronavirus (alcuni in attesa di conferma dallo Spallanzani), 6 i ricoveri in terapia intensiva e 9 nelle malattie infettive, mentre in isolamento domiciliare ci sono 228 persone.