Liquidità per 400 miliardi alle imprese. Santarelli (Cgil): «Bene, ma siamo preoccupati per i lavoratori»

ANCONA – Imprese e lavoratori in crisi dopo la paralisi del sistema produttivo imposta per limitare la diffusione del Coronavirus. Il Governo ha stanziato 400 miliardi di euro la liquidità per le imprese nel nuovo decreto varato ieri sera, 6 aprile, dal Consiglio dei Ministri. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il premier Giuseppe Conte che ha parlato di «una potenza di fuoco». 200 miliardi andranno per il mercato interno, mentre gli altri 200 per potenziare l’export. Inoltre i pagamenti fiscali, contributi e ritenute, sono stati sospesi anche per i mesi di aprile e maggio.

«Lo Stato – ha dichiarato Conte – offrirà una garanzia perché i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le Pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende». In pratica per le imprese sarà possibile ottenere un prestito fino a 5 milioni di euro garantito al 90% dallo Stato, mentre per le aziende più piccole fino a 25mila euro di prestito con garanzia statale al 100%.

Per mettere al riparo le aziende che svolgono attività di rilievo strategico per il Paese dal rischio di scalate estere, il governo ha potenziato il golden power, ovvero il potere dell’esecutivo di bloccare operazioni o passaggi di proprietà e controllo. Non solo nei settori tradizionali, ma anche in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. Previsto l’intervento nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all’interno dell’Ue.