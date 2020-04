Marche tra le ultime regioni a uscire dalla pandemia: il report dell’Osservatorio nazionale della salute

ANCONA – Nelle Marche non ci sarà stop ai nuovi contagi da Coronavirus prima del 27 giugno. A dirlo è l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha stilato una proiezione sulla possibile data in cui inizieranno ad azzerarsi i nuovi casi di positività nelle diverse Regioni italiane. La fine dell’emergenza sanitaria, infatti, potrebbe avere tempistiche diverse a seconda delle diverse zone italiane dal momento che i contagi sono partiti in momenti differenti.

Secondo l’Osservatorio le Marche così come la Lombardia, non ne usciranno prima della fine di giugno, mentre Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Tra le prime regioni a liberarsi del virus, potrebbero esserci, stando al report, Basilicata, Molise e Sardegna.

Insomma le ultime regioni ad uscire dall’epidemia sarebbero quelle del Centro-Nord dove il virus è arrivato prima: in Lombardia, in cui si

è verificato il primo contagio, «non è lecito attendersi l’azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno – si legge nella proiezione -, nelle Marche non prima del 27 giugno. Infatti, per entrambe le Regioni il trend in

diminuzione è particolarmente lento».

«Sono sorpreso da questa stima così tardiva, mi aspettavo di uscirne prima – commenta il primario della Clinica di Terapia Intensiva di Torrette, Abele Donati – . Speriamo non sia reale, ma ne prendo atto». Il primario osserva che agli Ospedali Riuniti di Ancona i casi gravi si stanno riducendo, un trend che si riscontra anche nel resto degli ospedali marchigiani dove i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono ogni giorno, e ad oggi si attestano a quota 80. Il Coronavirus ha finora provocato oltre 22 mila e 700 decessi in Italia, dove si contano circa 172 mila e 400 contagiati, mentre nelle Marche i contagi sono a quota 5.826 e i decessi a 822.

«Le proiezioni effettuate evidenziano che l’epidemia si sta riducendo con estrema lentezza, pertanto questi dati suggeriscono che il passaggio alla così detta “fase 2” dovrebbe avvenire in maniera graduale e con tempi diversi da Regione a Regione – prosegue la proiezione – . Una eccessiva anticipazione della fine del lockdown, con molta probabilità, potrebbe “riportare indietro le lancette della pandemia” e vanificare gli sforzi e i sacrifici sin ora effettuati».