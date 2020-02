Coronavirus, Ceriscioli: «Non serviranno nuove ordinanze»

ANCONA – Mancano poche ore al decreto varato dal governo contenente le nuove misure previste per il Coronavirus e il presidente regionale Luca Ceriscioli annuncia che «non serviranno nuove ordinanze» di chiusura e apertura delle scuole. Lo ha dichiarato al termine del vertice Stato-Regioni.

«L’obiettivo del Governo è quello di fare un nuovo decreto che regolerà l’intero Paese – ha dichiarato Ceriscioli -. L’obiettivo è di avere regole omogenee che si applichino secondo criteri oggettivi. Il decreto dovrebbe arrivare in serata, per poi diventare operativo da domani. Il nostro impegno è di informare tutti non appena questo sarà disponibile, in modo da poter mettere in atto tutte le iniziative che servono a proseguire il lavoro di contenimento del Coronavirus».

Nelle Marche i casi positivi sono arrivati ad 11, tutti nella provincia di Pesaro-Urbino, mentre le persone in isolamento volontario sono oltre 100 in tutta la regione.