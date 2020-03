Coronavirus, arrivate nella notte 300 mila mascherine

ANCONA – Sono 300 mila le mascherine arrivate nella notte nelle Marche dalla Protezione civile. Ad annunciarlo il presidente regionale Luca Ceriscioli.

«Questa è la notizia che attendevamo. È veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza». Si tratta di 150 mila mascherine Ffp2 e 150 mila chirurgiche, «strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza – spiega Ceriscioli – . Ora attendiamo altro materiale».

Le mascherine, arrivate dalla Protezione civile nazionale, andranno a rimpinguare le schiere in dotazione alle strutture ospedaliere per proteggere gli operatori sanitari altrimenti a rischio contagio. Queste verranno distribuite alla sanità marchigiana sulla base del piano di richiesta e fabbisogno gestito dal Gores, Gruppo operativo regionale emergenze sanitarie, partendo dagli ospedali Covid-19.