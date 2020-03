Coronavirus, salgono a 35 i casi positivi nelle Marche

ANCONA – Salgono a 35 i casi positivi al Coronavirus nelle Marche. A comunicarlo il Gores, Gruppo Operativo Regionale Emergenze Sanitarie. Nelle giornata di oggi (1 marzo) sono 11 i nuovi tamponi risultati positivi al Coronavirus fra quelli analizzati dalla Virologia di Torrette: 10 provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino e 1 dalla provincia di Ancona. I campioni saranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma. In isolamento domiciliare 228 persone, mentre 7 sono ricoverate in terapia intensiva e 9 nei reparti di infettivologia in stanze appositamente attrezzate. Attualmente sono 33 le persone positive al Coronavirus nella provincia di Pesaro Urbino e 2 in quella di Ancona.

«Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che anche in questo fine settimana hanno garantito presenza, assistenza e intervento h24 – ha detto il presidente regionale Luca Ceriscioli – stiamo lavorando tutti insieme per fronteggiare l’emergenza e questo è un grande valore per la nostra regione».