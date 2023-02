Ancona, coppia di spacciatori sorpresa e denunciata dalla Polizia

ANCONA – Una coppia con precedenti è stata denunciata per spaccio di stupefacenti dagli agenti della Polizia di Ancona. Sabato pomeriggio, infatti, la squadra volanti della questura di Ancona, transitando in via Sparapani, si è fermata per effettuare il controllo di alcuni individui fermi davanti a un bar. Nella circostanza, gli agenti hanno visto all’interno del locale una donna che era già nota alla Polizia in quanto era già stata tratta in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. La donna, alla vista della volante, è fuggita sul retro del locale, come per volersi sottrarre a un eventuale controllo. Raggiunta dagli agenti, ha tentato di prelevare qualcosa dalla borsa, comportamento che poi ha tentato di giustificare con banali motivazioni. Invitata a mostrare il contenuto della borsa, ha dichiarato di detenere sostanze stupefacenti. All’esito del controllo, infatti, sono state rinvenute cinque dosi di cocaina, insieme a una dose di hashish, il tutto contenuto all’interno di un pacchetto di fazzoletti vuoto. La donna è stata trovata anche in possesso di 370 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, tutte singolarmente arrotolate e riposte in modo approssimativo all’interno di un taschino della borsa.

Considerate le circostanze e i precedenti specifici della stessa, gli agenti hanno provveduto a perquisire la sua abitazione che la donna condivide con il suo compagno. Appena giunti sul luogo gli agenti hanno visto chiaramente un uomo che aprendo una finestra dell’edificio stava gettando un involucro in mezzo a un’aiuola, involucro che hanno provveduto a recuperare e che consisteva in una confezione di fazzoletti identica a quella recuperata nella borsa della donna, con all’interno sei grammi di cocaina. L’uomo, raggiunto dagli agenti, ha fatto finta di non saperne nulla. I due, pertanto, sono stati accompagnati in questura e sottoposti ai dovuti rilievi e accertamenti mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Considerate le circostanze, i precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, il possesso di diverse sostanze suddivise in singole dosi pronte per la vendita in strada, e il possesso di denaro contante malgrado l’attuale mancanza di un lavoro, i due sono stati denunciati, in concorso, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.