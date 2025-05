Ancona, convegno di medicina dello sport a piazza Pertini

ANCONA – Convegno di medicina dello sport in piazza Pertini: in occasione dei campionati italiani universitari che si terranno ad Ancona dal 24 maggio al 1 giugno, infatti, tra gli eventi collaterali il Panathlon Club di Ancona e il Comune di Ancona organizzano un convegno, aperto alla cittadinanza, in programma mercoledì 28 maggio alle ore 17,30, presso l’auditorium che sarà allestito in piazza Pertini, convegno cui parteciperanno importanti relatori. Il tema è “Medicina dello sport: attualità e prospettive” anche in vista della prossima istituzione di un corso di laurea ad hoc all’Università Politecnica delle Marche. Saranno ospiti del convegno Claudio Martini, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, in veste di moderatore, e Marco Armando Gozzini, direttore generale della stessa Aoum.

Parteciperanno anche quattro eccellenze della medicina che operano all’interno dell’azienda stessa, come Antonio Dello Russo, direttore Sod clinica di cardiologia e aritmologia, Antonio Pompilio Gigante, direttore Sod clinica di ortopedia adulta e pediatrica, Sergio Filippelli, direttore Sod cardiochirurgia pediatrica e congenita, e Raffaele Pasquarella, direttore Sod ortopedia e traumatologia. Quattro luminari in campo scientifico e medico che parleranno di medicina in generale e che faranno il punto sullo stato dell’arte anche riguardo alla medicina dello sport. Sono previsti anche interventi istituzionali da parte di esponenti regionali e comunali e da parte della Politecnica delle Marche. Padrone di casa il presidente del Panathlon Club di Ancona, Luca Savoiardi, che ha promosso l’incontro con l’obiettivo di porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della medicina dello sport che interessa da vicino tanti atleti.