Ad Ancona il convegno “Medicina di genere: salute della donna e prevenzione”

Organizzato dal Soroptimist International Club di Ancona, un incontro per contribuire a diffondere le migliori regole da seguire per mantenersi in salute

ANCONA – Prevenire, riconoscere e curare al meglio le più comuni patologie femminili. Quali sono le buone prassi da seguire? In occasione della Giornata internazionale della Donna il Soroptimist International Club di Ancona si attiva per contribuire a diffondere le migliori regole da seguire per mantenersi in salute. Lo fa con un appuntamento, aperto a tutti, alla Mole Vanvitelliana, nel giornata dell’8 marzo, dalle 16.30 alle 19.30, alla “Sala delle Polveri”, concessa in provvidenza dal Comune di Ancona.

“Medicina di genere: salute della donna e prevenzione” è il titolo del convegno, che ha il patrocinio della Regione Marche – Commissione per le Pari Opportunità, Comune di Ancona e LILT. Parteciperanno I relatori: Prof.ssa Annamaria Moretti, presidente IGM; Prof.ssa Rossana Berardi, oncologa; Prof. Antonio Dello Russo, cardiologo; Prof. Gianluca Moroncini, clinico medico; Prof.ssa Laura Mazzanti, biologa, Prof.ssa Arianna Vignini, biologa; Prof. Massimo Clementi, virologo; Dott.ssa Rosa Brunori Ciriaco, coordinatrice regionale LILT.

Modera l’incontro la Dott.ssa Maria Antonietta Lupi, ematologa e presidente Comitato e Consulte Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia.