Ancona, convegno e esposizione per i 60 anni della Porsche 911

Entra nel vivo la stagione del Club Auto Moto storiche di Ancona che per domenica 11 giugno ha organizzato un raduno con tanto di esposizione e convegno in occasione dei 60 anni della Porsche 911

ANCONA – Dopo il raduno delle moto storiche nello scorso fine settimana entra nel vivo la stagione del Club Auto Moto storiche di Ancona che per domenica 11 giugno ha organizzato un raduno con tanto di esposizione e convegno in occasione dei 60 anni della Porsche 911. Un evento che si terrà ad Ancona come spiega Franco Casamassima presidente del Club AutoMoto Storiche di Ancona.

«È una scadenza importante che di certo non poteva passare inosservata. Questa è una macchina che ha fatto la storia dell’automobilismo a livello mondiale. Una vettura che continua a far sognare capace di rinnovarsi con tanti particolari. Per tale motivo abbiamo organizzato questo raduno che vedrà la partecipazione di circa 40 Porsche 911 provenienti da tutta la regione anche se in questi giorni sono arrivate tante richieste e informazioni dall’Umbria dall’Emilia ma anche dall’Abruzzo. Le auto saranno esposte in piazza Roma e sempre nella mattinata di domenica 11 giugno ci sarà un convegno dedicato a questa vettura organizzato nei locali Spazio Presente al Museo della Città il cui accesso si trova in via Buocompagno nel centro di Ancona».

Un evento curato nei minimi particolari che vedrà tra i relatori l’architetto Massimo Grandi che illustrerà le modifiche stilistiche apportate in 60 anni di storia a questa vettura mentre l’aspetto tecnico sarà illustrato dall’ingegnere Massimo Carrozzo. Un convegno aperto a tutti ci tiene a precisare lo stesso Franco Casamassima: «L’evento che inizierà attorno alle 10,30 ovviamente è aperto all’intera cittadinanza. Tutti possono partecipare cosi come abbiamo organizzato il trenino che porterà a spasso per Ancona i partecipanti a questo raduno fino al Porto Antico».