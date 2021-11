Ancona, controlli vicino ai supermercati: emessi due “fogli di via”

ANCONA – Nell’ambito dei nuovi dispositivi di sicurezza urbana, maggiore attenzione è stata rivolta ad alcune zone di Ancona, segnalate da cittadini ed esercenti, come “a rischio degrado”, per la presenza di soggetti, che disturbano o rendono poco serena la vita di alcuni quartieri.

In tal senso, nella giornata di ieri, 16 novembre, personale dedicato della Questura di Ancona, sotto la guida del dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Comm. Capo dr. Luca Dal Monte, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha proceduto a controlli in varie zone della città.

In particolare, è stato effettuato uno specifico controllo nelle zone adiacenti e limitrofe, ad alcuni supermercati (Coal, Coop, Sì con te), che maggiormente vedono l’affluenza di anziani, donne e bambini. Controllato anche un parcheggio sotterraneo di uno di essi.

Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, dei quali circa 30 extracomunitari; sottoposti a controllo 9 veicoli ed un pubblico esercizio, sito nella piazzetta antistante uno dei citati supermercati.

Al termine delle verifiche 22 persone sono risultate avere precedenti di polizia. Nei riguardi di questi individui, che saranno oggetto di più approfondita analisi da parte della locale Divisione Anticrimine, sono stati immediatamente disposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, due fogli di via, trattandosi di persone non residenti ad Ancona, spesso trovate in stato di ebbrezza alcolica e per questo denunziate, con frequentazioni specifiche con soggetti pluripregiudicati, e loro stesse gravate da precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio.