Ancona, controlli in via Marconi: due locali multati

Le due attività, una macelleria islamica e un kebab, sono state multate per carenze igienico sanitarie. Sanzioni complessive per quasi 7mila euro

ANCONA – Controlli della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ancona che nella giornata di ieri hanno passato al setaccio la zona di via Marconi dove hanno controllato due locali. In una macelleria islamica gli agenti hanno riscontrato carenze igienico sanitarie, l’esposizione di carne avariata e alimenti scaduti. Il titolare del locale è stato sanzionato per quasi 6mila euro: due multe di cui una da 1.400 euro e l’altra da 2.333 euro, mentre per la vendita di alimenti di importazione estera senza traduzione in italiano gli agenti hanno spiccato un’altra multa da 2mila euro. La carne invece è stata posta sotto sequestro (128kg).

I controlli in via Marconi

In un altro locale (kebab) poliziotti e agenti della polizia locale hanno riscontrato violazioni igienico-sanitarie e la vendita di bevande alcoliche senza licenza obbligatoria per tutte le imprese che vendono al dettaglio o all’ingrosso prodotti contenenti alcool o che somministrano bevande alcoliche. Inoltre, nel locale hanno riscontrato anche la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo, e la mancata segnalazione della presenza di telecamere a circuito chiuso.

Il titolare è stato multato per oltre 800 euro: due le sanzioni, una da 516 euro e di ulteriori 333 euro per la mancata segnalazione della video-sorveglianza con segnalazione al garante della Privacy. I controlli, disposti congiuntamente dal Questore di Ancona d’intesa dal Comandante della Polizia locale di Ancona, proseguiranno anche nei prossimi giorni.