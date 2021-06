Ancona, notte di controlli. Tre persone denunciate per droga

Nel corso di un servizio di controllo i poliziotti hanno denunciato per droga tre persone e accompagnato un bengalese in ospedale perché in condizioni psichiche precarie

ANCONA – Tre persone sono state denunciate per possesso di droga dalla Polizia durante un servizio di controllo del territorio che si è svolto nella nottata. I poliziotti della Questura di Ancona intorno alle 22,30 di ieri si sono imbattuti in un cittadino del Bangladesh con precedenti di Polizia in condizioni fisiche e psichiche precarie.

L’uomo si aggirava sul gridando, e a volte si chinava e baciava il terreno, sorridendo, poi scattava improvvisamente cercando di colpire chi aveva di fronte. Gli agenti lo hanno identificato e poi accompagnato in Questura, successivamente lo hanno portato in ospedale per gli approfondimenti clinici.

Subito dopo la stessa Volante si è imbattuta in 3 giovani che si trovavano al parco di Posatora. I tre uomini alla vista della Polizia hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati fermati e identificati. Alla perquisizione personale uno di loro è stato trovato in possesso di hashish e marijuana per un peso complessivo di 16 grammi circa. I tre sono stati denunciati e lo stupefacente è stato sequestrato.