Ancona, controlli straordinari in zona Piano

Rintracciato e denunciato un cittadino bengalese di 50 anni con permesso di soggiorno scaduto, controlli anche in zona Archi, alla Stazione e alla Fiera della Pesca

ANCONA – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona, e concordati con il Prefetto, dr. Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al fine di prevenire e contrastare azioni criminali che possono manifestarsi in zone del capoluogo dorico più sensibili ai fenomeni delittuosi.

Nella mattinata odierna del 28 gennaio, il servizio ha coinvolto Personale della Questura, la Squadra Cinofili, e due squadre del Reparto Prevenzione Crimine, consentendo di effettuare un controllo capillare – sia appiedato che automontante – con particolare riguardo al Quartiere Piano San Lazzaro, zona Archi, Stazione FF.SS e Piazzale Fiera della Pesca.

L’attività delle Forze impiegate, con 10 posti di controllo, ha consentito di identificare complessivamente 70 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e di sottoporre a controllo 40 veicoli.

Durante i servizi, l’equipaggio della Squadra Volanti notava un uomo il quale, alla vista degli agenti, cambiava repentinamente direzione. L’uomo veniva prontamente rintracciato dagli agenti, ma lo stesso non era in grado di fornire un documento d’identità, avendo con se solo una fotocopia del codice fiscale. Da un primo controllo, l’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale, con permesso di soggiorno scaduto, e veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Sottoposto a foto-segnalamento e accertata l’identità del soggetto, cittadino bengalese di 50 anni, lo stesso veniva deferito all’autorità giudiziaria per violazione delle leggi in materia di immigrazione e veniva contestualmente redatto un invito ai sensi dell’art 15 TULPS.