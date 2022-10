Ancona, controlli straordinari: sanzionati due locali

ANCONA – Sono 60 le persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 40 i veicoli sottoposti a controllo nel corso dei servizi straordinari disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto di Ancona Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine.

Obiettivo, prevenire e contrastare attività criminali che possono manifestarsi in zone del capoluogo marchigiano più interessate dal fenomeno. Nella mattinata di oggi, il personale della Questura, la Squadra Cinofili, e il Reparto Prevenzione Crimine, hanno passato al setaccio, con pattuglie appiedate e automontanti, le zone di via Marconi, piazza Rosselli, via XXIX settembre e largo Fiera della Pesca.

Sempre nell’ambito dei controlli, in Piazza Ugo Bassi, la Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura, con la Polizia Locale, hanno diffidato un esercizio di telefonia ubicato in Piazza Ugo Bassi per la vendita di prodotti non etichettati e non tradotti in italiano, con sequestro della merce e l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2.300 euro.

Sempre nella stessa zona, all’interno di un locale Kebab, hanno accertate una serie di violazioni amministrative, levando una sanzione di 5.700 euro, e una diffida per la mancanza dell’obbligatoria indicazione di ingredienti ed allergeni. L’Asur Marche, inoltre, avrebbe riscontrato condizioni igienico sanitarie non adeguate nel locale, sanzionando il gestore per 2mila euro diffidandolo al rispristino delle condizioni adeguate, diversamente rischia la chiusura del locale.