Ancona, controlli straordinari delle forze dell’ordine in zona Piano

ANCONA – Continua l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona del Piano disposti dal Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e pianificati dal Questore di Ancona.

Nella mattinata di oggi, in particolare, è stato organizzato un servizio che ha visto il coinvolgimento di personale della Questura, la Squadra Cinofili della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Ciò ha consentito di effettuare un controllo capillare del Piano, ponendo in essere una pluralità di attività di polizia, sia preventive che repressive, tra loro coordinate e finalizzate a garantire la tutela della sicurezza urbana.

Tutte le pattuglie delle varie Forze in campo hanno proceduto a monitoraggio, in particolare, delle zone degli Archi, via Marconi, parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo bassi e piazzale Loreto, e piazza d’Armi, effettuando controlli sia appiedati sia automontati.

Sono stati effettuati specifici controlli in relazione a quattro diversi esercizi commerciali situati nella zona del Piano.

L’attività delle Forze impiegate ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di controllare diversi veicoli.