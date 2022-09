Ancona, controlli straordinari in zona Piano: sanzioni a un minimarket e un negozio di alimentari

ANCONA – Continua l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona del Piano disposti dal Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e pianificati dal Questore di Ancona.

Nella giornata di oggi, in particolare, è stato organizzato un servizio che ha visto il coinvolgimento di personale della Questura, la Squadra della Polizia Amministrativa, la Squadra Cinofili, il Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e Provinciale.

Ancona, controlli in zona Piano

Ciò ha consentito di effettuare un controllo capillare del Piano, ponendo in essere una pluralità di attività di polizia, sia preventive che repressive, tra loro coordinate e finalizzate a garantire la tutela della sicurezza urbana.

Tutte le pattuglie delle varie Forze in campo hanno proceduto a monitoraggio, in particolare, delle zone degli Archi, via Marconi, parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo bassi e piazzale Loreto, e piazza d’Armi, effettuando controlli sia appiedati sia automontati.

La pattuglia della Polizia Amministrativa della Questura, unitamente a quella della Polizia Locale, ha effettuato specifici controlli in relazione a tre diversi esercizi pubblici situati nella zona del Piano, un punto di telefonia, un minimarket ed un negozio alimentari, rilevando diverse violazioni amministrative in tutte le predette attività, per i quali saranno comminate sanzioni.

Nel corso dei controlli veniva emesso un verbale per violazione del Codice della Strada.

L’attività delle Forze impiegate ha consentito di identificare complessivamente 92 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e di sottoporre a controllo 46 veicoli.