Ancona, controlli straordinari al Piano San Lazzaro: 142 identificati e 3 persone denunciate

ANCONA – Dopo quella dello scorso weekend, nuova giornata di controlli straordinaria al Piano San Lazzaro di Ancona. Una intensificazione dei servizi disposta dal Prefetto di Ancona Darco Pellos in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e pianificati dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, per garantire contrastare i reati e garantire tranquillità e sicurezza urbana nel quartiere.

Nella giornata di ieri 14 ottobre, personale della Questura, con Cinofili, Polizia Scientifica, Reparto Prevenzione Crimine, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale e Provinciale, hanno passato a setaccio il quartiere. L’attività delle Forze impiegate ha consentito di identificare 142 persone, alcune con precedenti di polizia, e di sottoporre a controllo 78 veicoli.

Tutte le pattuglie delle varie Forze in campo hanno proceduto al monitoraggio, in particolare, delle zone degli Archi, via Marconi, Parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo Bassi e piazzale Loreto, e piazza d’Armi, effettuando controlli sia appiedati sia automontati.

Presso il Parco Pacifico Ricci, è stato identificato un rumeno di 19 anni, a carico del quale risultavano numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ancona, con scadenza nel 2025. Il giovane è stato denunciato per non aver ottemperato al divieto.

Due italiani, invece sono stati denunciati per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti (hashish), mentre un 45enne, in zona Archi, è stato denunciato per ubriachezza.