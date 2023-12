Ancona, controlli straordinari del territorio e attività di prossimità in vista del Natale

ANCONA – Continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto, nelle zone del centro cittadino ove, oltre alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie, spesso si ritrovano giovani e giovanissimi autori di comportamenti non in linea con il vivere civile. Spesso autori di danneggiamenti, oltraggi, assuntori di sostanze alcoliche e stupefacenti, protagonisti di un disagio percettibile in grado di generare una percezione di insicurezza nei cittadini che tranquillamente passeggiano per il centro cittadino addobbato ed in festa per il Natale.

La Polizia di Stato c’è ed è presente da mesi nelle piazze e nelle vie del centro per arginare e contrastare questo disagio e questi fenomeni così insidiosi. In particolare, dal primo pomeriggio di oggi 23 dicembr i poliziotti sono presenti in piazza Roma con un gazebo dedicato della Polizia Scientifica, attraverso il quale, oltre ad essere costantemente vicini alla cittadinanza, hanno illustrato tecniche e strumentazioni utilizzate più comunemente.

Prossimità ma anche controllo costante del territorio e, proprio su questa linea, i poliziotti hanno svolto un servizio di monitoraggio del territorio nelle vie e nelle piazze principali del centro, con particolare attenzione alle linee extraurbane degli autobus cittadini che dalla periferia giungono in centro, utilizzati per lo più dai giovani nei pomeriggi e nelle sere del weekend, diventati anche teatri di episodi di danneggiamenti ed inciviltà.

In particolare durante il servizio straordinario di controllo del territorio le persone identificate sono state 37, di cui 10 con precedenti.

Inoltre, durante il servizio nelle vie del centro un uomo, italiano di circa 50 anni, è stato deferito per ubriachezza molesta, in quanto si presentava con atteggiamento minaccioso nei confronti degli operatori, pronunciando frasi sconnesse e prive di logica, in evidente stato di alterazione psico fisica dovuto proprio all’abuso di sostanze alcoliche. Infine, un uomo di origine nigeriane di circa 22 anni già gravato da precedenti di Polizia, è stato deferito ex art. 75 D.P.R. 309/90 poiché trovato in possesso di circa 68 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Nello specifico l’uomo, alla vista dei poliziotti lasciava cadere un involucro di cellophane di forma squadrata, nel tentativo di non essere visto. Identificato e controllato veniva trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente celata all’interno della tasca interna dei jeans.

Il Questore di Ancona: «Soprattutto in occasione delle festività natalizie è costante l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti di inciviltà uniti a possibili condotte di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Esserci Sempre ed Esserci Prima, si conferma la strategia vincente per combattere anche il disagio giovanile, restituendo le Piazze e le Vie del passeggio ai cittadini onesti».