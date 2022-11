Ancona, controlli dei poliziotti: 2 denunce per guida in stato di ebrezza e carta circolazione revocata

Nel corso dei controlli eseguiti nella notte, tra via Marconi e via Maggini, sono emerse violazioni al codice della strada

ANCONA – Due denunce per guida in stato di ebrezza e carta di circolazione revocata. È il bilancio dei controlli dei poliziotti della Squadra Volante della Questura di Ancona eseguiti nel corso della notte scorsa nel capoluogo, durante i quali gli agenti hanno spiccato una serie di sanzioni per violazioni al codice della strada.

In via Marconi hanno notato un auto che procedeva con andatura irregolare e con i fari spenti, giunta in via De Gasperi gli agenti hanno fermato il mezzo e sanzionato il conducente, un 21enne italiano, che all’accertamento del tasso alcolemico con etilometro è risultato avere un tasso pari a 1,16 g/l alla prima misurazione e 1,40 g/l alla seconda.

Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Il veicolo, intestato al padre, è stato affidato al genitore.

Nel corso della notte gli agenti delle Volanti hanno fermato e controllato un’altra auto, che procedeva lungo via Marconi ad alta velocità. Anche in questo caso il conducente, un tunisino di 31 anni, è risultato positivo all’alcol test (0.99 g/l alla prima misurazione e 0,93 g/l alla seconda).

Anche il 31enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica. Gli agenti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida e alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Il mezzo è sato affidato all’autosoccorso.

Nella stessa nottata in via I° Maggio i poliziotti hanno fermato un’auto il cui conducente, un cittadino peruviano di 24 anni, aveva a carico un provvedimento ostativo sulla patente di guida, che gli era stata revocata. Nei confronti dell’uomo è scattata una multa e la revoca della carta di circolazione, mentre la patente era già stata revocata.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi e affidato alla madre del conducente, proprietaria del mezzo.